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  4. Trafikte akılamaz anlar! Ayaklarıyla arabayı ittiler

Trafikte akılamaz anlar! Ayaklarıyla arabayı ittiler

05.12.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön kaputuna oturan iki genç yakıtı biten başka bir aracı ayaklarıyla itekleyerek götürdü. Gençler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Trafikte akılamaz anlar! Ayaklarıyla arabayı ittiler

Olay, gece saatlerinde Serik-Gebiz yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı otomobilin yol üzerinde yakıtı bitti. Bunun üzerine genç, olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Aracın yanına gelen gençler, kendi otomobillerinin kaputuna oturarak ayakları ile yolda kalan aracı itekledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntünün sonunda, itilen aracın sürücüsünün ‘Elit bir insan olmak her zaman zordur’ sözleri dikkati çekti. Jandarma, bu kişilerin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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