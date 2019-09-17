Trafikte alkol denetimi

Trafik polislerince 13-14 Eylül'de ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 81 bin 907 sürücüden bin 543'ünün alkol, 3'ünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, yılın ilk 8 aylık döneminde 4 milyon 504 bin 293 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu, 105 bin 382 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmak, bin 94 araç sürücüsüne ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 13-14 Eylül'de ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 81 bin 907 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 543 sürücünün alkol, 3 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Kontroller sonucu bin 278 araç trafikten men edilirken bin 463 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda, tespit edilen 7 bin 519 trafik kural ihlaliyle ilgili sorumlulular hakkında işlem yapıldı.

