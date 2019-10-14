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Trafikte alkol denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 20:23 | Son Güncelleme

Yurt genelinde 11-12 Ekim'de yapılan denetimlerde bin 598 araç trafikten men edildi, bin 858 sürücünün ehliyetine geçici olarak el koyuldu

Polis ekiplerince yurt genelinde 11-12 Ekim'de yapılan trafik denetimlerinde bin 598 araç trafikten men edildi, bin 858 sürücünün ehliyeti geçici olarak alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 11-12 Ekim'de yurt genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, bin 930 sürücünün alkol, 11 sürücünün de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Kontroller sonucunda bin 598 araç trafikten men edilirken, bin 858 sürücünün ehliyetine geçici olarak el koyuldu.

Denetimlerde, 10 bin 909 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi.

Ayrıca 2019 yılı 9 aylık dönemde 5 milyon 329 bin 801 araç sürücüsünün alkol testine tabi tutulduğu, 125 bin 538 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmak, bin 299 araç sürücüsüne uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünü Trafikte alkol denetimi

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