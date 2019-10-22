Trafikte alkol denetimi

Trafik polislerince 18-19 Ekim'de ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 86 bin 102 sürücüden bin 917'sinin alkol, 5'inin ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, yılın ilk 9 aylık döneminde 5 milyon 329 bin 801 araç sürücüsü alkol testine tabi tutuldu, 125 bin 538 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmak, bin 299 araç sürücüsüne ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 18-19 Ekim'de, ülke genelinde "alkol etkisinde araç kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 86 bin 102 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, bin 917 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Kontroller sonucu bin 496 araç trafikten men edilirken, bin 884 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda tespit edilen 9 bin 645 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de sorumlular hakkında işlem yapıldı.

