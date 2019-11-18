Trafikte alkol denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde bin 972 sürücünün alkol, 9 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 87 bin 288 sürücünün teste tabi tutulduğu denetimler sonucunda, bin 436 araç trafikten men edildi, bin 829 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 9 bin 585 trafik kuralı ihlali yapıldı.

Ayrıca 2019 yılı ilk 10 aylık döneminde 6 milyon 173 bin 865 aracın teste tabi tutulduğu, 147 bin 379 sürücünün alkol, bin 536 sürücünün de uyuşturucu etkisinde olduğu kaydedildi.

