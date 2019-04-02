HABER

Trafikte ambulansı sıkıştıran sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 21:45 | Son Güncelleme

Ankara'da trafikte seyir halindeki ambulansı sıkıştırıp, çarptığı iddia edilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Başkentte trafikte seyir halindeki ambulansı sıkıştırıp, çarptığı iddia edilen sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesine bağlı Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halindeki ambulansın arkasından makas atan M.U (25), ambulans şöförünün kornayla ikaz etmesi üzerine aracıyla sağ ön çamurluğa çarptı.

Olay yerinden kaçan ambulans şoförünün polise ihbarda bulunması üzerine ekipler sevk edildi.

Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya görüntüleri ve çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını izleyerek, M.U.'nun kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Örnek Sanayi Sitesi'nde olduğu tespit edilen M.U, gözaltına alındı.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'ne geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ambulansı sıkıştıran sürücü yakalandı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.