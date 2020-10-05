HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza

Trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Hatay’da, trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza yağdı.

Hatay’da, trafikte asker eğlencesi yapan gruba ceza yağdı. 5 araç sürücüsünün trafik cezası yediği olayda şahıslar hakkında da Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle adli tahkikat başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde asker uğurlama konvoyu düzenleyen bir grup, kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi’nde trafik ışıklarını fırsat bildi. Kırmızı ışığın yanmasıyla beraber arabalardan inen grup, askere gidecek olan arkadaşıyla beraber asker eğlencesi yaptı. Bunun üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, olay noktalarındaki görüntüleri toparlayarak şahısları tespit etti. Trafik akışını kesen, trafik güvenliğini tehlikeye atan 5 araç sürücüsüne Şehit Özen Karakolunda cezai işlem uygulandı. Şahıslara toplam bin 320 TL para cezası verildi.
Oğlunu askere gönderdikleri sırada heyecanla böyle bir şey yaptıklarını ifade eden İbrahim Hamdere, "Oğlumuzu askere uğurluyorduk. O sevinç üzerine konvoy yaptık. O sevinçte asker uğurladığımız için böyle bir şey yaşandı. Allah herkese tattırsın o duyguyu, vatani görevini yapmaya gitti oğlumuz. Konvoy esnasında halka verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Devletimizin yazmış olduğu cezaya razıyız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmayacak" diye konuştu.
Diğer yandan şahıslar hakkında Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmadığı gerekçesiyle adli tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüşİfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş
ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarıÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
1/
En Çok Okunan Haberler
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü
Türkiye'nin çabaları övgüyle bahsedildi
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada karar!
İstanbul'da taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
Taksi duraklarına operasyon! Gözaltılar var
Dini nikahlı eşini tabancayla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
İfadesi ortaya çıktı! 'Günaydın aşkım' mesajını görünce öldürmüş
Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken kazada öldü
Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken kazada öldü
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.