Trafikte baltayla tehdide dava

Okuyucu'nun baltayı diğer araca vurmak amacıyla sallarken, yer yer aracın hakimiyetini kaybedip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu aktarılan iddianamede, şüphelinin seyir halindeyken bir baltayı aracının içerisinden çıkartarak vurmak amacıyla sallamasının hukuka aykırı olduğu anlatıldı.

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla kamyon sürücüsünü tehdit eden kişi hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TEM Otoyolu'nda, 9 Mayıs'ta otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan sürücü Murat Okuyucu, görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, sanık Murat Okuyucu hakkında "silahla tehdit" suçundan yürütülen soruşturmada ise tehdide maruz kalan kişinin herhangi bir şikayette bulunmadığı, ayrıca mağdur ve müştekinin tespit edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Okuyucu'nun bu şekilde "olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, şüphelinin 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Okuyucu'nun başka bir suçun meydana geleceğini öngörmesine rağmen eyleminde ısrar ederek, olası kastla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sürücü Okuyucu'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden bin 2 lira, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 lira olmak üzere toplam bin 110 lira para cezası uygulanmıştı.

Sürücü Okuyucu 10 Mayıs'ta adli işlem yapılmak üzere sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda "silahlı tehdit" suçundan tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine de 27 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

