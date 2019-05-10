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Trafikte "baltayla tehdit" şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyonun sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan ve daha sonra gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan ve daha sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan ve Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli M.O'nun işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli M.O, ifadesinin alınmasının ardından "silahlı tehdit" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.O'nun üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli M.O'nun hakimlikteki savunmasında, "Karşı tarafın aracı kamyondur. Kendisi beni sıkıştırdı. Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun, neden beni sıkıştırıyorsun?' dedim. O da bana küfür etti. 'Belanı benden bulma, seni böcek gibi ezerim.' dedi. Ben de oruçlu olmam nedeniyle sinirlendim. 'Niye küfür ediyorsun?' dedim. Bana sopa fırlattı. Bunun üzerine ben de sol şeritte olduğu için sağ tarafına geçtim. Attığı sopa aracımın sağ arka tarafına vurdu. Aracımda hasar oluştu. Ben de kendisine aracımın içinde bulunan baltayı gösterdim. Amacım beni savunmasız görmesin diyedir. Aracımda balta bulunmasının sebebi, hafta sonu pikniğe gitmiştim, o nedenle arabamdaydı." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

- Para cezası uygulanmıştı

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 34 PS 4631 plakalı aracın sürücüsü M.O'yu gözaltına almıştı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden bin 2 lira, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 lira olmak üzere bin 110 lira para cezası uygulanmıştı.

Şüpheli daha sonra, adli işlem yapmak üzere adliyeye sevk edilmişti.

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