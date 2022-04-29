HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte bayram yoğunluğu başladı! Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan sürücülere uyarı

Trafikte bayram yoğunluğu başladı! Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan sürücülere uyarı

29.04.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’de trafik denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram trafiğinde emniyet kemeri, cep telefonu ve aşırı hız ile ilgili sürücüleri uyardı. Aktaş, bayram boyunca emniyet ve jandarmanın 110 bin trafik ekibi ve 210 bin personelle saha olacağını söyledi.

Trafikte bayram yoğunluğu başladı! Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan sürücülere uyarı

Ramazan Bayramı’nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti. Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasındaki denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların bayramını da kutlayan Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verdi.

Ramazan Bayramı tatilinde kara yollarında sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 210 binde personelin sahada olacağını söyledi.

AW608424_01

210 BİN PERSONEL SAHADA!

Sürücüleri aşırı hız yapmamaları hususunda uyaran Aktaş, uzun yol kat eden sürücülerin 2 saatte bir 15 dakika dinlenmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

AW608424_07
“Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız bütün ağırlığını bu bir haftalık süreç içerisinde sahaya koyacak. Bayram tatilinin de içinde olduğu bu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz ile 210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak. İnşallah bu bayramı da yine en az trafik kazasıyla ve en az can kaybıyla geçiririz. Sürücülerimizde şunu istiyoruz. Her şeyden önce hız limitlerine uysunlar. Aşırı hız yapmasınlar. Yine hem ön koltukta hem de arka koltukta yine aynı şekilde toplu taşıma araçlarında kemerlerini taksınlar. İşin doğrusu kaza olsa bile kemer takılı olduğunda can kayıpları en aza iniyor. Dolayısıyla kemer çok önemli.”

AW608424_03

"2 SAATTE BİR DİNLENMEK GEREKİYOR"

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulamaması gerektiğini anlatan Aktaş, “Cep telefonu ile konuşulması durumunda dikkat çok büyük oranda azalıyor ve maalesef kazalara sebep oluyor. Ayrıca sık sık dinlenelim. 2 saatte bir azda olsa dinlenmeye ihtiyacımız var. Yapılan istatistik çalışmalarında kazaların çok büyük bir kısmının varış yerine yaklaşıldığı güzergahlarda olduğu görülüyor. Bunun da sebebi hazır yaklaşmışken hız yaparak bir an önce varılması isteğidir. Bu da kazalara davetiye çıkaran bir husus. Dolayısıyla acele etmeyelim. Trafik kurallarına uyarak yolculuğumuzu yapalım” diye konuştu.

AW608424_06

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Kırıkkale’nin Türkiye’nin en önemli güzergahlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Batı Anadolu’yu Doğu’ya ve Karadeniz’e bağlayan en önemli arter Kırıkkale ilimizden geçiyor. Türkiye’nin en büyük ikinci şehrine direkt olarak çıkışı bu güzergah üzerinden sağlanıyor. 5 günlük tatilin hemen arifesindeyiz. Trafik yoğunluğu şu an itibariyle yavaş yavaş artmış durumda. Bununla ilgili bütün önlemlerimizi gerek emniyetimizle gerek jandarmamızla beraber sağlayacağız. Bu emniyet kemeri meselesi çok önemli. Bazen bizimle hayatımız arasında sevdiklerimiz arasındaki sadece bir bağ” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulunduKorkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu
Gizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldüGizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldü
Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü! Şangay’daki önlemler artık insanları deliye döndürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi

Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi

Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi

İlginizi Çekebilir

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Damat düğüne gelmeyince öyle bir şey yaptılar ki...

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

İbn-i Sina’nın yazdığı en etkili iksir! 1 yemek kaşığı yetiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.