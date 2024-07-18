Trafikte belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı! Ne olduğunu bile anlamadı

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda dün saat 20.30 sıralarında bir araçtan baba ve oğlun belediye otobüsünü durdurmasıyla başladı. Pursaklar-Kızılay seferini gerçekleştiren 440 hat numaralı Süleyman Görgülü yönetimindeki 06 DD 3256 plakalı belediye otobüsü, yolcu indirmek için yavaşladığı sırada 2 kişinin bulunduğu bir otomobil tarafından önü kesildi. Ellerinde sopa bulunan 2 kişi, trafikte kendilerini sıkıştırdığını iddia etti. Baba ve oğul, otobüs şoförüne küfür ve hakaret ederek hem otobüse hem de şoföre saldırıda bulundu.

‘‘NEREDE SIKIŞTIRDIYSAM, BİLMİYORUM’’

Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan olayda, saldırganlardan biri şoför koltuğunun bulunduğu camdan içeri sarkarak Süleyman Görgülü'ye vurmaya çalışırken, diğeri de elindeki sopayı göstererek tehditte bulundu. Görüntülerde, otobüs şoförünün, "Tamam, özür dilerim kardeşim. Nerede sıkıştırdıysam, bilmiyorum" dediği anlar yer aldı. Olay sonrası polis merkezine giden Görgülü, poliste fotoğrafları bulunan Osman D. ve oğlu Oğuzhan D.'yi tespit ederek haklarında şikayetçi oldu.

‘‘KARŞI TARAFIN BİRAZ DAHA SAKİN OLMASINI TEMENNİ EDERDİM, AMA OLMADI’’

Olaya ilişkin Şoför Süleyman Görgülü’nün yaptığı açıklamada, "İster istemez kullandığımız araçlar büyük; dönerken sıkıntı yaşıyoruz. Hani olayın nasıl olduğunu da anlamadım zaten. 'Sıkıştırdın' gibi bir şeyler söyledi. Zaten küfürler orada başladı. Bu konularda profesyoneliz, eğitimini alıyoruz. İşe girerken de amirlerimiz, memurlarımız bize gerekli bilgileri, talimatları, eğitimleri veriyorlar. Hani şoför kabininden dışarı çıkmayacaksın, camdan kafanı uzatmayacaksın, sakin olacaksın. Kim ne derse desin; sükunetini koruyacaksın. Profesyonellik onu gerektiriyor. Karşı tarafın biraz daha sakin olmasını temenni ederdim; ama olmadı" açıklamasında bulundu. EGO 4'üncü Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Fatih Doğan ise Süleyman Görgülü'yü sakinliğini koruduğu için tebrik etti.

(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır