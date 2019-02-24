HABER

Trafikte bıçak çeken kamyon sürücüsü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, trafikte otomobili sıkıştırıp, sürücüsü S.C.'ye bıçak çekerek, tehdit savuran kamyon sürücüsü Erol U., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Erol U.'nun, S.C.

Trafikte bıçak çeken kamyon sürücüsü serbest

ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Sincan ilçesinde, trafikte otomobili sıkıştırıp, sürücüsü S.C.'ye bıçak çekerek, tehdit savuran kamyon sürücüsü Erol U., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Erol U.'nun, S.C. ile akraba olduğu, aralarında para yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.
Olay, önceki gün saat 17.00 sırlarında, Yunus Emre Mahallesi Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. Yenikent yönünde 06 DG 9192 plakalı kamyonuyla giden Erol U., iddiaya göre, yolda karşılaştığı S.C. yönetimindeki 06 HE 3817 plakalı otomobili sıkıştırmaya başladı. Bunun üzerine iki sürücü de araçlarını durdurdu. Erol U., kamyonundan inerek, S.C.'nin aracının yanına geldi ve bıçak çekti. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon sürücüsü Erol U. ile otomobil sürücüsü S.C.'yi gözaltına aldı. Erol U.'nun, S.C. ile akraba olduğu, para yüzünden aralarında husumet olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erol U., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Erol U.'ya, 343 TL'lik para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Trafikte bıçak çeken kamyon sürücüsü serbestTrafikte bıçak çeken kamyon sürücüsü serbest

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptıAlkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı
Lastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktıLastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüsten çalıntı 20 küçükbaş çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.