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Trafikte bıçaklı 'yol' tartışması

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

KARAMAN'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, sürücüye bıçakla saldırmak istedi.

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) KARAMAN'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, sürücüye bıçakla saldırmak istedi. Araç içindeki sürücünün yan koltuğa geçip araçtan inmesiyle şans eseri yaralanmadı. Sürücüler tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. İki sürücü yol vermeme yüzünden tartıştı. Tartışmayı çevredekiler ve diğer sürücüler önlemeye çalıştı. Tartışma sürdüğü sırada sürücülerden birinin yanında bulunan bir kişi, belinden çıkardığı bıçağı araç içindeki diğer sürücünün üzerine rastgele salladı. Sürücü, yan koltuğa geçip, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılması şans eseri yaralanmadı. Saldırganda çevredekiler tarafından sakinleştirilip otomobile bindirildi. Ardından iki sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlarda çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi.

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