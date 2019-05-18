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Trafikte birbirlerine silahla ateş açıp, kaza yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde alacak verecek nedeniyle husumetli olan 2 grup, araçlarıyla seyir halindeyken birbirlerine silahla ateş açtı.

Trafikte birbirlerine silahla ateş açıp, kaza yaptılar

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde alacak verecek nedeniyle husumetli olan 2 grup, araçlarıyla seyir halindeyken birbirlerine silahla ateş açtı. Kent merkezinde bir süre karşılıklı ateş açarak ilerleyen araçlar, birbirleriyle çarpıştı. Bir kamyonetin de karıştığı kazanın ardından şüpheliler kaçtı.
Olay, Bucak merkezinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı.
Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 15 DJ 035 plakalı cipteki grup, birbirlerini trafikte kovalamaya başladı. Ahmet Yesevi Caddesi'nde peş peşe ilerleyen araçlardan karşılıklı olarak tabancayla ateş açıldı. 2 araç, Süleyman Demirel Bulvarı'na geldiğinde ise çarpıştı. Kazaya aynı yönde giden 15 EL 711 plakalı kamyonet de karıştı.
Kazaya rağmen 2 araç olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya karışan kamyonette maddi hasar meydana geldi.

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Trafikte birbirlerine silahla ateş açıp, kaza yaptılarTrafikte birbirlerine silahla ateş açıp, kaza yaptılar

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