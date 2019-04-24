İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de trafikte bisiklet yolunu ihlal eden sürücülere para cezası verildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün Kalamış'ta trafik yoğunlundan kaçmak için bisiklet yolunu ihlal eden sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, 34 TBE 30 plakalı araç sürücüsü R.A ile 34 DV 5221 plakalı araç sürücüsü M.U'yu yakaladı.
Karayolları Trafik Kanunu'na uymadıkları gerekçesiyle sürücü R.A. 328 lira, sürücü M.U. ise 216 lira para cezasına çarptırıldı.
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