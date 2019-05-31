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Trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Konak yönüne seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, minibüsü solladıktan sonra ise olaylar çığırından çıktı. Minibüsten inen şahıslar ile otomobilde bulunan kişiler yumruk ve tekme tokat kavga etmeye başladı. Olay sebebiyle akan trafik durma noktasına gelirken, o anlar aynı yönde seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüde otomobilin şerit değiştirdikten sonra durduğu, bunun üzerine de minibüsten inen bazı vatandaşların sürücüye saldırdığı kamera kayıtlarına yansırken, hiçbir sürücünün kavgayı ayırmak için araçtan inmemesi de dikkat çekti. Yaşanan tekme-tokat kavga sebebiyle trafiğin akışında kısa süreli bir aksama yaşandı.

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