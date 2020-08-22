HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı

Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Hadımköy’de çakarlı bir araç sürücüsü iddiaya göre kendine yol vermeyen bir aracın önünü keserek sürücüyü bıçakladı. Çakarlı araç sürücüsünün, yolunu kestiği anlar ve sürücüyle tartıştığı kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy’de meydana geldi. İddiaya göre lüks minibüsün sürücüsü M.E.U aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesti. İddialara göre polis olduğunu ve kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras’a tepki gösteren maganda, sürücüyle tartışamaya başladı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetmeye başladı. Şahsın görüntüleri çektiği sırada iyice sinirlenen magandanın küfürler ederek tehditler savurduğu görüldü. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan şahıs Dadaş Aras’ı 5 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras’ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"NEDEN YOL VERMİYORSUN DİYE KÜFÜR ETTİ"

Yaşadığı dehşeti hastane odasında anlatan Dadaş Aras “Araç arkamdan siren çalarak geliyordu. Yol ver diye bağırıyordu. Bende yol verdim sağa kaydım soluma gelerek bana neden yol vermiyorsun diye küfür etti. Bende ne küfür ediyorsun polis küfür eder mi dedim. O da bana ben senden yol istiyorum vermiyorsun dedi. Birden hızlandı aracıyla önümü kesti. Arabadan indi yanıma geldi. Ben polisim dur deyince neden durmuyorsun diyerek ehliyetimi istedi. Elini beline koyduğunda silahını gördüm. Bende bunun üzerine polis mi diye düşündüm. Çünkü İstanbul’un ortasında üç şeritli yolda önünüzü bir araç kesiyor bende tekrardan kimliğini sordum. Sen kimsin dedi bende videoya almaya başladım. Ben videoya almaya başlayınca bana küfür etmeye ve tehdit etmeye başladı. Bende arabadan indim ve çakarın yandığını göstermek için videoya aldım. Ama bu sırada hala polis mi diye düşünmeye devam ettim. Bu sırada ben video kaydını durdurdum ve araca doğru yönelmeye başladığım da ensemden bir ses duydum. Ben yere uzandım düştüm. Bir baktım beni bıçaklıyor. Allah’ım kimsenin başına vermesin. Ben arabanın altına girdim sürünerek. Arkada bir gri aracın olduğunu gördüm. Sürünerek aracın içine attım kendimi. Allah razı olsun beni o yetiştirdi hastaneye. Kan kaybından ölebilirdim. İstanbul’un göbeğinde polisim diye magandalık yaptılar. Adam kapıyı kapatarak beni hastaneye götürdü. Ben malzemeyi yeni indirdim torpidoda malzemelerim paralarım var dedim. Aracında olduğum kişi de boş ver parayı seni hastaneye yetiştirelim dedi. Kardeşim araca geldiğinde araçta hiçbir şey kalmamış” diye konuştu.

Yaralan Dadaş Aras’ın babası İmdat Aras, "Benim oğlum başka fabrikaya mal götürüyor. Dönerken önünü kesiyorlar çocuğun arabasında 30 bin TL para vardı. O da araçtan kaybolmuş çocuğumu çeviren şahıslar polis olduklarını söylemiş. Şu an ameliyatta sırtından ve bacaklarından bıçaklanmış” dedi.

sfgdjm

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yoğun bakım doktorundan ibretlik sözlerYoğun bakım doktorundan ibretlik sözler
Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor!Yeşil kahvenin faydaları herkesi şaşırtıyor!
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Sokak ortasında kan donduran cinayet
Diğer Haberler
Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Rusya, koronavirüs aşısını 2021’in ilk çeyreğinde ihraç etmeyi planlıyor
Rusya, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı
Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı nitelikli hırsızlık saydı
'Beyaz Cennet' Pamukkale'de balonlar yeniden uçmaya başladı
'Beyaz Cennet'te 162 gün sonra bir ilk!
Hırsızın ifadesi şaşkına çevirdi: Cezalar bizi yıldıramaz
Şaşkına çeviren ifade: Cezalar bizi yıldıramaz
Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama
Yoğun bakım doktorundan ibretlik sözler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.