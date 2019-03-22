Trafikte cam silen çocuğun anne ve babasına hapis cezası

Sanıkların daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamaları, sabıkasız geçmişleri, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alan mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmalarını kararlaştırdı.

Mahkeme, baba H.K. ile anne G.K'nin, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak "kötü muamele" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun babası H.K. ve annesi G.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Heyet ayrıca sanıkların denetim süresince kasten yeni bir suç işlemeleri halinde mahkum olmalarına ve aykırı davranmaları halinde de ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, şunlar kaydedildi:

"Mağdurun soruşturma aşamasında durumu samimiyetle anlatmış, kovuşturma aşamasında sanıkların anne ve babası olması nedeniyle onları suçtan kurtarmaya yönelik beyanda bulunmuştur. Mağdurun soruşturma aşamasında verdiği beyanına itibar edilerek sanıkların velayeti altında bulunduğu mağduru çalıştırarak 'kötü muamele' suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmıştır."

- "Kurumumuz ve adli makamlar görevini kararlılıkla yürütecektir"

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, AA muhabirine, çocuk işçiliğine karşı, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik mücadele verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda mobil ekipler oluşturduklarını belirten Açar, "Mobil ekiplerimizin sayısını artıracağız. Daha çok sayıda personel görevlendirip, çocuklarımızın eğitime devamlarını sağlayarak ailelerimizin sosyal yardımlardan yararlanmalarına devam edeceğiz. Sokakta çocukların cam silerek, mendil satarak ve dilendirilerek çalıştırılmasını sıfıra indirecek şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.