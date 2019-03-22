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Trafikte cam silen çocuğun anne ve babasına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da çocuklarına trafikte duran araçların camını sildirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan anne ve baba, "kötü muamele" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı - Kararın gerekçesinden: - "Mağdurun soruşturma aşamasında verdiği beyanına itibar edilerek sanıkların velayeti altında bulunduğu mağduru çalıştırarak, 'kötü muamele' suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmıştır" - Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar: - "Farklı imkanlar sunmamıza rağmen çocuklarını sokakta çalıştırmakla ebeveynlik görevini yerine getirmeyen ve eğitimden yoksun bırakan ailelere karşı kurumumuz ve adli makamlar görevini kararlılıkla yürütecektir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da trafikte cam silen çocuğun anne ve babasına, yargılandıkları davada "kötü muamele" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Sento Caddesi'nde 17 Mayıs 2017'de trafik ışıklarında duran araçların camını silen 13 yaşındaki C.P.K. hakkında güvenlik güçlerince tutanak tutuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun babası H.K. ve annesi G.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkemede üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mağdur çocuğun soruşturma aşamasında verdiği ifadesini değiştirmesi mahkeme tutanağına yansıdı.

Mahkeme, baba H.K. ile anne G.K'nin, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değerini dikkate alarak "kötü muamele" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıkların daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamaları, sabıkasız geçmişleri, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alan mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanıkların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmalarını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca sanıkların denetim süresince kasten yeni bir suç işlemeleri halinde mahkum olmalarına ve aykırı davranmaları halinde de ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, şunlar kaydedildi:

"Mağdurun soruşturma aşamasında durumu samimiyetle anlatmış, kovuşturma aşamasında sanıkların anne ve babası olması nedeniyle onları suçtan kurtarmaya yönelik beyanda bulunmuştur. Mağdurun soruşturma aşamasında verdiği beyanına itibar edilerek sanıkların velayeti altında bulunduğu mağduru çalıştırarak 'kötü muamele' suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmıştır."

- "Kurumumuz ve adli makamlar görevini kararlılıkla yürütecektir"

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, AA muhabirine, çocuk işçiliğine karşı, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik mücadele verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda mobil ekipler oluşturduklarını belirten Açar, "Mobil ekiplerimizin sayısını artıracağız. Daha çok sayıda personel görevlendirip, çocuklarımızın eğitime devamlarını sağlayarak ailelerimizin sosyal yardımlardan yararlanmalarına devam edeceğiz. Sokakta çocukların cam silerek, mendil satarak ve dilendirilerek çalıştırılmasını sıfıra indirecek şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşa, cezalandırma yöntemiyle yaklaşmadıklarına işaret eden Açar, sorunları birlikte çözmeden yana olduklarını vurguladı.

Açar, şu ifadeleri kullandı:

"Önce vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz. Ailelerimizi güçlendirmeye çalışarak sorunu birlikte çözmeye çalışıyoruz. Fakat bilgilendirme, rehberlik ve farklı imkanlar sunmamıza rağmen çocuklarını sokakta çalıştırmakla ebeveynlik görevini yerine getirmeyen ve eğitimden yoksun bırakan ailelere karşı kurumumuz ve adli makamlar görevini kararlılıkla yürütecektir."

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"kötü muamele" suçu cam silen Diyarbakır

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