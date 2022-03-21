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Trafikte çekiçli dehşet görüntüleri sosyal medyayı sarsmıştı! İstenen ceza belli oldu

21.03.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Özgür Öztürk'ün trafikte yaşanan bir tartışma üzerine çekiç ile dehşet saçtığı görüntülerin sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Tutuklanan Öztürk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Öztürk için istenen ceza belli oldu.

Trafikte çekiçli dehşet görüntüleri sosyal medyayı sarsmıştı! İstenen ceza belli oldu

Özgür Öztürk kırmızı ışıkta geçme üzerine yaşanan gerginliğin ardından çekiçle trafikteki bir başka sürücüye saldırmıştı. Öztürk'ün çekiçli dehşet görüntüleri sosyal medyada gündem olmuş, ardından Öztürk tutuklanmıştı. Soruşturması tamamlanan Öztürk hakkında 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 5 Mart'ta Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda meydana geldi. Özgür Öztürk, iddiaya göre otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Özgür Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsüne saldırdı. Otomobilin içinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Özgür Öztürk, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. 

Olay anını cep telefonu kamerasıyla çeken diğer sürücülerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine  Öztürk, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Özgür Öztürk, hakkında, 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'silahlı tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'ulaşım aracının alıkonulması' suçlarından 34 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen Öztürk, olay günü çocuğunun hasta olduğunu, eve gitmek için acele ettiğini, trafik sıkışıklığını hafifletmek için kontrollü bir şekilde başka sürücüler gibi kırmızı ışıkta geçtiğini ve o sırada kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. 

İddianame, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (DHA)

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