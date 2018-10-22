HABER

Trafikte cep telefonu denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Edirne'de son günlerde trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla özellikle direksiyon başında cep telefonuyla konuşan sürücüler denetleniyor - Yetkililer direksiyon başında seyir halinde telefon görüşmesi yapmak durumunda olanların, araç kitleri ya da kulaklıkla görüşme yapmalarını önerdi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri takma alışkanlığını ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşmama kültürünü yerleştirmek amacıyla denetimlerini arttırdı.

Kentin değişik noktalarında her gün gerçekleştirilen denetimlerde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, resmi ve sivil ekipler de özellikle emniyet kemeri takmadan trafikte seyredenler ile direksiyon başında cep telefonu ile konuşanları tespit amacıyla kontrollerini sürdürüyor.

Son 10 günde ekipler 2 bin 500'e yakın araç kontrol etti. 190 araç sürücüsüne seyir halinde emniyet kemeri takmamak, 7 araç sürücüsüne de seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan ceza yazıldı.

Emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan 108 lira idari para cezası uygulanan denetimlerde TBMM'de kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'daki değişikliğin onaylanmasıyla bu cezalar daha da katlanacak.

Yetkililer direksiyon başında seyir halinde telefon görüşmesi yapmak durumunda olanların araç kitleri ya da kulaklıkla görüşme yapmalarını önerdi.

-Vatandaş denetimlerden memnun

Sürücü Kayhan Özdeveciler, denetimlerin artmasından memnun olduklarını ifade etti.

Kazaların önüne geçilmesi için bazı kuralların bu yolla alışkanlık haline getirilebileceğini belirten Özdeveciler, "Hiçbir ayrım olmadan herkesin kurallara uyması için, 24 saat denetim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Denetimler kazaların ve hatalı kullanımların azalmasına katkı sağlar. Her şeyden önce birbirimize saygılı olmalıyız. Denetimlerin yanında biz kendi kendimizi de denetlememiz lazım. Yolda kurallar neyse ona uymamız lazım. Emniyet kemerlerimizi kesinlikle takmamız lazım. Cep telefonlarımızla kesinlikle oynamamalıyız." dedi.

Denetimden geçen Hasan Balıkçı da denetimlerin kurallara uyan sürücüler için memnuniyet verici ancak kuralsız sürücülerin de korkulu rüyası olduğunu belirtti.

Denetimlerin daha da arttırılması gerektiğini savunan Balıkçı, "Sürücüler olarak bu denetimleri çok olumlu karşılıyoruz. Çok memnunuz. Bu denetimlerin daha sık yapılması taraftarıyız. Bunlar insan hayatını koruyacak, olumlu yönde atılan adımlar. Hem karşı tarafın hem kendimizin işinize gelen bir durum bu. Denetim her zaman insan hayatını korumak için yapılır. Bu anlamda gerçekten çok faydalı olduğunu görüyoruz bu denetimlerin. Denetim kesinlikle bir eziyet değildir. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması gerek." diye konuştu.

PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
Fotoğraflar // Kaşıkçı'nın öldürülmesi:  Konsolosluk çalışanı 5 kişi ifade veriyorFotoğraflar // Kaşıkçı'nın öldürülmesi:  Konsolosluk çalışanı 5 kişi ifade veriyor
Köpek ve 4 yavrusu, beton su borusu kırılarak kurtarıldıKöpek ve 4 yavrusu, beton su borusu kırılarak kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetleme Edirne trafik

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Semra Atasoy ile yazarlığa yolculuk...

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.