Trafikte cep telefonu denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri takma alışkanlığını ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşmama kültürünü yerleştirmek amacıyla denetimlerini arttırdı.

Kentin değişik noktalarında her gün gerçekleştirilen denetimlerde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, resmi ve sivil ekipler de özellikle emniyet kemeri takmadan trafikte seyredenler ile direksiyon başında cep telefonu ile konuşanları tespit amacıyla kontrollerini sürdürüyor.

Son 10 günde ekipler 2 bin 500'e yakın araç kontrol etti. 190 araç sürücüsüne seyir halinde emniyet kemeri takmamak, 7 araç sürücüsüne de seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan ceza yazıldı.

Emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan 108 lira idari para cezası uygulanan denetimlerde TBMM'de kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'daki değişikliğin onaylanmasıyla bu cezalar daha da katlanacak.

Yetkililer direksiyon başında seyir halinde telefon görüşmesi yapmak durumunda olanların araç kitleri ya da kulaklıkla görüşme yapmalarını önerdi.