Trafikte cep telefonu denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri takma alışkanlığını ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşmama kültürünü yerleştirmek amacıyla denetimlerini arttırdı.
Kentin değişik noktalarında her gün gerçekleştirilen denetimlerde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, resmi ve sivil ekipler de özellikle emniyet kemeri takmadan trafikte seyredenler ile direksiyon başında cep telefonu ile konuşanları tespit amacıyla kontrollerini sürdürüyor.
Son 10 günde ekipler 2 bin 500'e yakın araç kontrol etti. 190 araç sürücüsüne seyir halinde emniyet kemeri takmamak, 7 araç sürücüsüne de seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan ceza yazıldı.
Emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan 108 lira idari para cezası uygulanan denetimlerde TBMM'de kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'daki değişikliğin onaylanmasıyla bu cezalar daha da katlanacak.
Yetkililer direksiyon başında seyir halinde telefon görüşmesi yapmak durumunda olanların araç kitleri ya da kulaklıkla görüşme yapmalarını önerdi.
-Vatandaş denetimlerden memnun
Sürücü Kayhan Özdeveciler, denetimlerin artmasından memnun olduklarını ifade etti.
Kazaların önüne geçilmesi için bazı kuralların bu yolla alışkanlık haline getirilebileceğini belirten Özdeveciler, "Hiçbir ayrım olmadan herkesin kurallara uyması için, 24 saat denetim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Denetimler kazaların ve hatalı kullanımların azalmasına katkı sağlar. Her şeyden önce birbirimize saygılı olmalıyız. Denetimlerin yanında biz kendi kendimizi de denetlememiz lazım. Yolda kurallar neyse ona uymamız lazım. Emniyet kemerlerimizi kesinlikle takmamız lazım. Cep telefonlarımızla kesinlikle oynamamalıyız." dedi.
Denetimden geçen Hasan Balıkçı da denetimlerin kurallara uyan sürücüler için memnuniyet verici ancak kuralsız sürücülerin de korkulu rüyası olduğunu belirtti.
Denetimlerin daha da arttırılması gerektiğini savunan Balıkçı, "Sürücüler olarak bu denetimleri çok olumlu karşılıyoruz. Çok memnunuz. Bu denetimlerin daha sık yapılması taraftarıyız. Bunlar insan hayatını koruyacak, olumlu yönde atılan adımlar. Hem karşı tarafın hem kendimizin işinize gelen bir durum bu. Denetim her zaman insan hayatını korumak için yapılır. Bu anlamda gerçekten çok faydalı olduğunu görüyoruz bu denetimlerin. Denetim kesinlikle bir eziyet değildir. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması gerek." diye konuştu.
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