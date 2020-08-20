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Trafikte çıkan kavgada polis memuru dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 19:40 | Son Güncelleme

Hatay’da, hafif hasarlı trafik kazası sonrası galericilerin ‘yolu açın’ tepkisi üzerine çıkan tartışmada, istirahatteki polis memuru dehşet saçtı. Silahına davranan polis memuru 1 kişiyi öldürdü, 1 kişi ise yaralandı.

Trafikte çıkan kavgada polis memuru dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez ilçe Antakya’nın Kavaslı Altgeçidi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bir polis memurunun karıştığı trafik kazasında, yol üzerinde işletmeleri bulunan galericiler, kazazedelere ‘yolu açın artık’ tepkisi gösterdi. Galericilerle kaza yapan polis memuru arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

POLİS MEMURU SİLAHINA DAVRANDI

Kavga sırasında sinirlenen polis memuru silahına davrandı. Önce yere birkaç el ateş eden polis memuru, iddiaya göre kurşunların sekmesi sonucu galerici M.Ş. ve M.Y.’yi vurdu. Karnından yaralanan M.Ş. ile ayağından yaralanan M.Y. olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralı M.Ş.’nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaza yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi. İsmine ulaşılamayan polis memurunun ise gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

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