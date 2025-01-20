Trafikte coplu dehşet! Yol verme tartışması kavgaya döndü...

Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi.

YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

OTOMOBİLİN CAMINI YUMRUKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

COPLA İNİP KURYEYİ DARBETTİ

Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi. Sürücünün elindeki copla darp ettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yaşananlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır