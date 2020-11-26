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Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

26.11.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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Trafikte dehşet anları! Copla saldırdı

Kocaeli Gebze'de özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam Gebze Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Gebze ile Yavuz Selim Mahallesi arasında sefer yapan özel halk otobüsünün sürücüsü Onur Turluk (34), önündeki aracın dörtlülerini yakıp aniden yavaşlaması üzerine selektör yaparak, korna çaldı. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile Onur Turluk arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi otomobilinden inen sürücü, aracından aldığı plastik cop ile Onur Turluk'un bulunduğu şoför mahaline vurdu. Copun, açık camdan koluna isabet ettiği Turluk, yaralı halde hastaneye giderek, darp raporu aldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

"'NE OLUYOR?' DEMEYE KALMADAN KOLUMA COP DARBESİ ALDIM"

Özel halk otobüsü sürücüsü Onur Turluk, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Aracımla İlyasbey Caddesi üzerindeki ışıklar mevkisindeyken, tanımadığım bir sürücü önümde fren yaptı. Dörtlülerini yakarak, durdu. Korna ile uyarıp, solundan devam ettim. Virajı dönerken aracıyla önümü kesti. Copla önce araca vurdu. Şoför camını açıp, 'Ne oluyor?' demeye kalmadan koluma cop darbesi aldım. Camı kapattım. Sonra şahıs kaçarak uzaklaştı. Bu şahsın bulunmasını özellikle rica ediyorum emniyet güçlerinden. Çünkü bu tamamen magandalık, şehir zorbalığı. Araçta 6-7 bayan yolcum vardı. Onlar da panik oldu. Aracın içerisinde bir kargaşa, bir korku oluştu. Kesinlikle bu şahsın bulunmasını istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Darp raporu aldım. Beş gün iş göremez raporum var."

Kaynak: DHA

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