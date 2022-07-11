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  4. Trafikte dehşet anları! O anlar saniye saniye kaydedildi

Trafikte dehşet anları! O anlar saniye saniye kaydedildi

11.07.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası bir şahıs, elindeki bıçakla iki kişiyi kovaladı. Hırsını alamayan şahıs, elindeki bıçakla aracın lastiklerini bıçakladı. Dehşet anları cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Antalya’da bir şahıs trafikte tartıştığı kişileri yerden aldığı bıçakla kovaladı, daha sonra otomobilin lastiklerini bıçakla kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü arasında tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücülerden biri yerdeki bıçağı alıp 2 kişiyi kovaladı.

O ANLAR KAMERADA

Şahıslar kaçarken elinde bıçak olan şahıs, hırsını alamayınca kaçan şahısların aracının 4 lastiğini bıçakladı. Yaşanan anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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antalya
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