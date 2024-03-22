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  4. Trafikte dehşet kamerada! 'Ben emniyettenim zaten' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Trafikte dehşet kamerada! 'Ben emniyettenim zaten' dedi, gerçek bambaşka çıktı

22.03.2024 09:59
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İstanbul’da M.D., kendisine korna çaldığı gerekçesiyle trafikte bir sürücüye saldırdı. Olaya müdahale eden polis memuruna ‘Ben emniyettenim’ diyen M.D.’nin emniyetle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ‘Gereği yapıldı’ diye paylaşım yaptı.

Trafikte dehşet kamerada! 'Ben emniyettenim zaten' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Dehşete düşüren olay, Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, kendisine korna çalan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.

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SALDIRI ANLARI KAMERADA

Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar motosikletli sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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EMNİYET İLE İLİŞKİSİ YOK

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri izleyen polis, saldırıda bulunan M.D.’nin emniyetle bir ilişkisinin olmadığını belirledi. Gözaltına alınan M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sosyal medyada yer alan ve “İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır. Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür. Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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