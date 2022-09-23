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Trafikte dehşet! Motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçakladı

23.09.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de minibüs sürücüsü dehşet saçtı. Trafikte ilerlediği sırada tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan şoför, yanında olan annesini dahi dinlemedi. Öte yandan bıçaklı saldırı anları kask kamerasına da yansıdı.

Trafikte dehşet! Motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçakladı

Korkunç olay geçtiğimiz ay saat 07.45 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı.

ANNESİ DURDURAMADI, 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye bıçaklı saldırı
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