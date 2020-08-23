Trafikte dehşet saçan çakarlı maganda aracını satışa çıkardı

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana gelmişti.

İddiaya göre çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savuran saldırgan sürücü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı.

Kayıplara karışan saldırgan olaydan sonra olayda kullandığı minibüsünü internetten satışa çıkardı. Daha sonra ise hem ilanı kaldırdı hem sosyal medya hesaplarını kapattı. Büyükçekmece Hadımköy'de bulunan minibüs, emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldüğü öğrenildi. Kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

DHA

