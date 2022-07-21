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  4. Trafikte dehşet saçtı! 'Karton kutu' detayı... Tutuklandı

Trafikte dehşet saçtı! 'Karton kutu' detayı... Tutuklandı

21.07.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te trafikte yaşanan bir olay dehşete düşüren anlara sahne oldu. Bir kişi, kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücüye hakaret ve tehditler savurdu. Ardından karton kutuyla saldırdı. Olay sonrası saldırgan sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 ayrı suçtan tutuklandı.

Trafikte dehşet saçtı! 'Karton kutu' detayı... Tutuklandı

Dehşete düşüren olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki Üniversite Bulvarı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeyken aracıyla kırmızı ışıkta duran Halil Erçel, emniyet şeridini kullanarak önüne geçmeye çalışan araç sürücüsü F.Ö.’ye yol vermedi. Kendisine yol verilmemesine sinirlenen F.Ö., yeşil ışık yanmasıyla hareketlenen Erçel’i yol boyunca takip etti. Başka bir kırmızı ışıkta duran Erçel’in aracının yanında durarak otomobilinden inen F.Ö. önce lafla sataştığı Erçel’e saldırmaya çalıştı.

TEHDİTLER SAVURUP KARTON KUTUYLA SALDIRDI

Saldırıya uğradığı o anları telefon kamerasıyla görüntüleyen Erçel, saldırgan sürücünün ağır hakaretlerine maruz kaldı. F.Ö.’nün araç içindeki karton kutuyla Erçel’e saldırdığı anlar anbean telefon kamerasına yansıdı.

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SALDIRGAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından darp raporu alan Erçel, F.Ö.’den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan sürücü F.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan F.Ö. “Hakaret” ve “Kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep saldırı
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