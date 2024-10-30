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  4. Trafikte dehşet saçtı... Önce yanlarına yaklaştı sonra aracından çıkardığı silahı taksiye gösterdi

Trafikte dehşet saçtı... Önce yanlarına yaklaştı sonra aracından çıkardığı silahı taksiye gösterdi

30.10.2024 15:59
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.10.2024 15:59
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İstanbul'da yaşanan olayda 2 kadının olduğu taksiye aracıyla yaklaşan bir şahıs, aracından çıkardığı silahı gösterdi. Sürücü ve aracındaki 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Havalı tabanca olduğu ortaya çıkan silaha el konulurken, kadınların şikayetçi olmaması üzerine 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kağıthane'de 4 Ekim Cuma günü saat 21.35 sıralarında Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs takside yolculuk eden kadınlara dehşeti yaşattı.

ISTANBUL--KAGITHANEDE-TAKSIDEKI-KADINLA_397454_117170

YAKIN MESAFEDEN TAKİP EDİP...

2 kadının ve şoförün seyir halinde olduğu taksiye yakın mesafede ilerleyen şüpheli, aracından çıkardığı silahı gösterdi. Trafiğin ortasında taksiye silahını gösteren şahıs daha sonra hızla uzaklaştı.

HAVALI TABANCAYLA TEHDİT SAÇMIŞ

Yolcu kadınlardan bir tanesi olay anını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Diğer yolcu kadın ise magandanın kullandığı aracın plakasını alarak polise şikayet etti.

ISTANBUL--KAGITHANEDE-TAKSIDEKI-KADINLA_397453_117170

Ekipler, kısa sürede şüpheli sürücüyü yakaladı. Araçta yapılan kontrolde ise kutulu ve faturalı şekilde airsoft olarak tabir edilen tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemelerde olayda gösterilen silahın havalı tabanca olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ihbarı yapan kadınların şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, şüpheliler gerekli kontrolleri sonrasında serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik silah taksi
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