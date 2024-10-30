Trafikte dehşet saçtı... Önce yanlarına yaklaştı sonra aracından çıkardığı silahı taksiye gösterdi

Kağıthane'de 4 Ekim Cuma günü saat 21.35 sıralarında Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir şahıs takside yolculuk eden kadınlara dehşeti yaşattı.

YAKIN MESAFEDEN TAKİP EDİP...

2 kadının ve şoförün seyir halinde olduğu taksiye yakın mesafede ilerleyen şüpheli, aracından çıkardığı silahı gösterdi. Trafiğin ortasında taksiye silahını gösteren şahıs daha sonra hızla uzaklaştı.

HAVALI TABANCAYLA TEHDİT SAÇMIŞ

Yolcu kadınlardan bir tanesi olay anını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Diğer yolcu kadın ise magandanın kullandığı aracın plakasını alarak polise şikayet etti.

Ekipler, kısa sürede şüpheli sürücüyü yakaladı. Araçta yapılan kontrolde ise kutulu ve faturalı şekilde airsoft olarak tabir edilen tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemelerde olayda gösterilen silahın havalı tabanca olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ihbarı yapan kadınların şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, şüpheliler gerekli kontrolleri sonrasında serbest bırakıldı.

(DHA)