HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte dehşet saçtılar: Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz

Trafikte dehşet saçtılar: Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de trafikte dehşet saçan biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz sürücü, otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı.

Kırıkkale’de trafikte dehşet saçan biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz sürücü, otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Plevne Caddesi üzerinden Millet Caddesi istikametine seyreden Süleyman S. idaresindeki 06 HE 408 plakalı Tofaş marka otomobil ile Selçuk B.’nin kullandığı 01 LPZ 01 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selçuk B. ile Süleyman S. ve yolcu olarak bulunan Gürcü D. ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, Süleyman S.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, Selçuk B.’ye de 1.25 alkollü araç kullanmaktan haklarında yasal işlem başlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Şişli'deki hırsızlık kamerada! Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!
1/
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
A’dan Z’ye Formula 1 Türkiye
işte A’dan Z’ye Formula 1 Türkiye
Türkiye'de ilk kez yapıldı! Bütün kamu araçları siren çalıp maske mesafe uyarısı yaptı
Türkiye'de bir ilk! Hepsi katıldı
Silivri'de feci kaza! Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı
Servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı
Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR görenleri şaşırttı
Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır görenleri şaşırttı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarında korkutan artış
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
Trabzon'da 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
Trabzon'da 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.