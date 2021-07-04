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Trafikte dehşete düşüren anlar! 3 yaşındaki çocuğa, babasından 'yaramazlık' cezası

04.07.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaramazlık yaptığını öne sürdüğü 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tepki çekti. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba tutuklandı.

Trafikte dehşete düşüren anlar! 3 yaşındaki çocuğa, babasından 'yaramazlık' cezası

İstanbul'da yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak sakinleştirmek istediğini öne süren baba tutuklandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, bir sürücünün seyir halindeki araçtan küçük çocuğu sarkıtmasına ilişkin çalışma başlattı.

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AYNI GÜN YAKALANDI

Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden sürücünün kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli M.Ö'yü aynı gün yakaladı.

YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN YAPMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. (AA)

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İstanbul
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