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Trafikte dehşete düşüren anlar! Motosiklet sürücüsü önce uyardı, sonra bıçakla öldürüp kaçtı

06.08.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Güngören ilçesinde sokak ortasında işlenen cinayet dehşete düşürdü. Motosiklet sürücüsü elini kana buladıktan sonra hızla kaçtı. Sürücü, araçta seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinliyor diye uyardığı 2 çocuk babası Sinan Çalışkanel'i bıçaklayarak öldürdü. Yaşananlar anbean görüntülendi.

Trafikte dehşete düşüren anlar! Motosiklet sürücüsü önce uyardı, sonra bıçakla öldürüp kaçtı

Güngören'de bir motosiklet sürücüsü ve trafikte yüksek sesle müzik dinliyor diye uyardığı Sinan Çalışkanel kavgaya tutuştu. Motosiklet sürücüsü Çalışkanel'i bıçaklayıp hızla kaçtı. Dakikalarca kalp masajı yapılan Çalışkanel kurtarılamadı.

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TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ARAÇTAN İNDİ

Olay, dün gece saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan Çalışkanel arkadaşıyla birlikte yolda yüksek sesle müzik dinlediği sırada, yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. İkili arasında tartışma çıkınca Sinan Çalışkanel otomobilden inerek motosikletlinin yanına geldi. İkili arasında çıkan kavgada, motosiklet sürücüsü Çalışkanel'i bıçaklayarak kaçtı.

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DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yaralı yatan Sinan Çalışkanel'e dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sinan Çalışkanel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sinan Çalışkanel'in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından toprağa verildi.

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"İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"

Ölen Sinan Çalışkanel'in akrabası, "Duyduk buraya geldik. Bir haber aldık 'ölmüş' dediler biz de buraya geldik. Nasıl olduğuna dair bilgimiz yok onu öğrenmek için geldik. İşinde gücünde bir insandı. Üzüldük şu anda" dedi.

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(DHA)

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