HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte dehşete düşüren görüntü

Trafikte dehşete düşüren görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 23:05 | Son Güncelleme

Silivri’de aracına bağladığı köpeği trafikte sürükleyerek seyreden bir araç sürücüsü kameralara yansıdı.

Silivri’de aracına bağladığı köpeği trafikte sürükleyerek seyreden bir araç sürücüsü kameralara yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.
İddiaya göre görüntü Silivri Çeltik yolunda kaydedildi. Bir sürücü otomobiline bağladığı köpeği trafikte sürüklerken görüntülendi. Olaya tepki gösteren diğer sürücüler otomobilin yanına yanaşarak kornaya bastı. Camı açan sürücü, "Köpeği yazlığıma götürüyorum, arabada hasta bir köpek daha var" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yerde sürüklenerek kanlar içinde kalan köpeğin yardımına çevredeki sürücüler koştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları köpeğe eziyet eden sürücünün cezalandırılmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalarBakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu! Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu!
En Çok Okunan Haberler
Cami avlusunda şoke eden görüntü!
Cami avlusunda şoke eden görüntü!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Dikkat çeken anket sonucu: Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor
Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor
İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Malazgirt Savaşı'nın alan tespitinde kazı çalışmaları başladı
Malazgirt Savaşı'nın alan tespitinde kazı çalışmaları başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan canlı yayında önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
8 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter sevk edildi
8 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter sevk edildi
Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerine ve Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz
Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye destek mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.