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Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Halkalı’da trafikte seyir halinde olan motosikletli genç, belediye otobüsüne çarparak yere düştü. Kazadan yara almadan kurtularak motosikletine binen gencin yanına koşarak gelen otobüs şoförü, "Bizi çok korkuttun” diyerek başını önce okşayıp sonra da sarıldı. Şoförün şefkati ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Halkalı’da trafikte 34 LA 1538 plakalı motosiklet ile seyreden bir genç, önünde giden 34 LCK 69 plakalı Özel Halk Otobüsüne arkadan çarparak yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulan genç, motosikletine binerek gitmek istedi. Ancak gencin çarptığı otobüsün şoförü, aracından inip koşarak gencin yanına geldi.

'PANİK YAPTIRMA'

Şoförün “Bir şeyin var mı?“ diye sorduğu genç, “Yok bir şeyim ağabey, eyvallah devam et. Millete panik yaptırma. Kusura bakma motosiklet dönmedi” diye yanıt verdi.

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Gencin sözlerine rağmen içi rahat etmeyen otobüs şoförü, “Ödümüzü kopardın ya. Motosiklete bir baktır, kendin de muhakkak hastaneye git” dedi. Motosikletli başka bir gencin sorusu üzerine şoför, “Motosiklet aracıma çarptı da, ben de baktım bir şey oldu sandım ama yokmuş. İyiyiz” ifadelerini kullandı.

Genç ardından motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. Sürücünün gence gösterdiği şefkat ise kask kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Motosiklet istanbul otobüs şoförü

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
işte adam..
Biz Ülke olarak böyleydik nasıl değiştik, nasıl hırçınlaştık?
ahhh ahhh nede özlemişiz böyle hoşgörüyü anlayışı şevkati.. Hep yapmamız gereken yaklaşımlar huzur huzur huzur cok guzel birsey ülkemizin cok ihtiyacı var bu görüntülere
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