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Trafikte ilginç görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Avcılar’da nişanlısıyla seyir halinde olan motosikletli genç, aniden yola giren otomobilin çarpmasından kıl payı kurtuldu.

Avcılar’da nişanlısıyla seyir halinde olan motosikletli genç, aniden yola giren otomobilin çarpmasından kıl payı kurtuldu. Kazadan kurtulan gencin tepki gösterdiği otomobildeki şahıslardan biri araçtan inerek genci yakalamaya çalıştı. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.15 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü nişanlısıyla birlikte cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Uğur İ., Osmanpaşa Caddesi ayrımına geldiği esnada 34 LBE 19 plakalı otomobilin sürücüsü aniden yola girdi. Araçla burun buruna gelen motosikletli genç ve nişanlısı kıl payı kazadan kurtuldu.
Genç, ters yöne giren otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Tepki devam ettiği esnada otomobildeki 3 şahıstan biri araçtan inerek gencin peşinden koşmaya başladı. Şahsı gören motosikletli hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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