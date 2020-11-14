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Trafikte kafa karıştıran ilginç kaza

14.11.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki şahıs otomobilleriyle birbirlerine çarparak trafiği tehlikeye soktu.

Eskişehir’de daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki şahıs otomobilleriyle birbirlerine çarparak trafiği tehlikeye soktu. Şahısların ifadelerinden kimin haklı kimin suçlu olduğu anlaşılmazken, ilginç olay kafaları karıştırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen S.K. ve T.N. araçlarıyla trafikte seyir halindeyken birbirlerine rastladı. S.K.’nın ifadesine göre T.N. isimli şahıs, selektör ve el işaretleri ile kendisini durdurarak otomobiline arkadan çarptı. Suçlamayı kabul etmeyen T.N. ise ifadesinde, durduktan sonra S.K.’nın otomobiliyle geri gelerek aracına çarptığını söyledi.
Kafa karıştıran ilgin kazayla ilgili şahıslar hakkında Mala Zarar Verme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından işlem yapıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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