Trafikte kalanlar için sokağa çıkma yasağı cezası... Trafiktekiler için sokağa çıkma kısıtlaması saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

Türkiye genelinde uygulanacak olan yeni koronavirüs tedbirleri, bugün yılbaşı olması nedeniyle 4 günü kapsayacak şekilde bu akşam saat 21.00’de başlayıp cuma, cumartesi ve pazar gününü tamamıyla kapsayacak. 2021 yılına sokağa çıkma kısıtlaması ile girecek olan Türkiye, yeni yılın ilk günlerini de evde geçirecek. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sabah saat 05.00’te bitecek. Vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için mesai bitimi itibari ile trafikte olacaklar. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi milyonlarca çalışanın aynı saatte mesaisini bitirdiği büyük şehirlerde birçok vatandaş araçlarıyla sokakta olacak. Bu süreçte trafikte yoğunluk yaşanacak. Peki ** kısıtlama başlayınca trafikte olanlara ceza verilir mi? Sokağa çıkma yasağı sırasında trafikte kalan vatandaşlara nasıl bir işlem uygulanacak? İşte sokağa çıkma yasağı cezası ve detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı'nın en son yayınladığı ve 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, yılbaşı dolayısıyla tüm Türkiye'de bu akşam saat 21.00'den sonra, hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.