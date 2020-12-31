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Trafikte kalanlar için sokağa çıkma yasağı cezası... Trafiktekiler için sokağa çıkma kısıtlaması saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

31.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Trafikte kalanlar için sokağa çıkma yasağı cezası... Trafiktekiler için sokağa çıkma kısıtlaması saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

Bugün yılbaşı olması nedeniyle tüm Türkiye 4 gün sürecek kısıtlamalara bugün itibari ile başlayacak. Kısıtlama bu akşam saat 21:00'da başlayacak, 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahı saat 05:00'a kadar sürecek. Bu süreçte kısıtlamanın başladığı saatte trafikte olan vatandaşlar, "trafikte kalanlara sokağa çıkma yasağı cezası var mı, trafiktekiler için sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor" sorularına cevap aramaya başladı. İşte yılbaşı sokağa çıkma yasağının saatleri...

Türkiye genelinde uygulanacak olan yeni koronavirüs tedbirleri, bugün yılbaşı olması nedeniyle 4 günü kapsayacak şekilde bu akşam saat 21.00’de başlayıp cuma, cumartesi ve pazar gününü tamamıyla kapsayacak. 2021 yılına sokağa çıkma kısıtlaması ile girecek olan Türkiye, yeni yılın ilk günlerini de evde geçirecek. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sabah saat 05.00’te bitecek. Vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için mesai bitimi itibari ile trafikte olacaklar. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi milyonlarca çalışanın aynı saatte mesaisini bitirdiği büyük şehirlerde birçok vatandaş araçlarıyla sokakta olacak. Bu süreçte trafikte yoğunluk yaşanacak. Peki ** kısıtlama başlayınca trafikte olanlara ceza verilir mi? Sokağa çıkma yasağı sırasında trafikte kalan vatandaşlara nasıl bir işlem uygulanacak? İşte sokağa çıkma yasağı cezası ve detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı'nın en son yayınladığı ve 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, yılbaşı dolayısıyla tüm Türkiye'de bu akşam saat 21.00'den sonra, hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına aşağıda belirtilen durumlar dışında uymayan kişilere,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Daha önce bir kez sokağa çıkma yasağı cezası alan kişilere tekrar sokağa çıkma yasağı cezası alması durumunda ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TRAFİKTE KALANLAR İÇİN CEZA VAR MI?

Yeni yıl kutlamaları dolayısıyla büyük şehirlerde, sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saat 21:00'da trafik yoğunluğu yaşanması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar mesai bitimi sonrası yılbaşı için alışverişlerini yapmak için marketlere akın edecek. Bu süreçte hem marketlerde hem de trafikte büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre trafikte kalan vatandaşlar için özel bir detay belirtilmedi. Yukarıda belirtmiş olduğumuz sokağa çıkma cezası trafikte kalan vatandaşlar içinde uygulanacak.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı detayları 2021... 4 günlük yasakta marketler açık mı, nereler açık? Yılbaşı yasakları saat kaçta başlayacak ve bitecek?Yılbaşı sokağa çıkma yasağı detayları 2021... 4 günlük yasakta marketler açık mı, nereler açık? Yılbaşı yasakları saat kaçta başlayacak ve bitecek?
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