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Trafikte kasklı yol kavgası; 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

ESENYURT’ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olay, bugün saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu’ndaki Saadetdere Mahallesi yanyol girişinde meydana geldi. Onur Azır, Avcılar yönüne giderken, bir motosikletli kurye ile yol verme konusunda tartışmaya başladı. Azır, yan yola girerken, D-100 karayolundan ilerleyen motosikletli kurye, kaskını çıkararak otomobili durdurdu. Azır, ne olduğunu anlamaya çalışırken öfkeli kurye kaskı ile sürücü koltuğunun yanındaki camı kırdı. Onur Azır da araçtan inerek motosikletli kurye ile boğuşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen motosikletli kurye düşünce başından yaralandı. Saadetdere yan yolunda trafiğin büyük ölçüde aksamasına neden olan kavganın bildirilmesi üzerine polis ve 112 ekibi çağrıldı. Yaralı motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

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