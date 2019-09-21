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Trafikte kavga ettikleri albayı bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

ADANA'da görev yapan Albay R.B.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da görev yapan Albay R.B. ve arkadaşı, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklandı. Hafif yaralanan albay ve arkadaşı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, teslim olan 5 saldırgandan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:

Adana'da görev yapan Albay R.B.(48), arkadaşı Y.Ö.(55) ile birlikte, 13 Eylül akşamı otomobille gezintiye çıktı. Ancak Albay ve arkadaşı, hafif ticari araçta bulunan 5 kişi ile 'yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada hafif ticari araçtaki grupta bulunan Hazar K., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, albay ve arkadaşına sapladı. Saldırganlar, albayın cep telefonunu alıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Albay R.B. ve arkadaşı Y.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Albay ile arkadaşı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçağı kullanan Hazar K. ile beraberinde bulunan Mahsun G., Abdullah Y., R.Ö. ve M.Y. R.B., polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheliler kaza yaptıklarını Albay R.B.'nin cep telefonunu kazaya karşılık aldıklarını söyledi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hazar K. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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