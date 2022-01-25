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  4. Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeyken bayıldı, polis aracına çarparak durdu

Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeyken bayıldı, polis aracına çarparak durdu

25.01.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir sürücü, trafikte seyir halindeyken fenalaştı. Baygınlık geçiren E.K. isimli vatandaş, o sırada devriye gezen polis aracına arkadan çarptı. Polis aracı, çarpmanın etkisiyle 50 metre kadar sürüklenirken, yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı

Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeyken bayıldı, polis aracına çarparak durdu

Adana’da seyir halindeyken fenalaşan sürücüsü baygınlık geçirerek polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil polis aracını 50 metre sürükledikten sonra durabildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi’nde polis ekipleri devriye görevi yaptığı sırada araç kullanan E.K direksiyon başında fenalaştı. Seyir halinde olduğu sırada baygınlık geçiren E.K., polis aracına çarptı. Polis aracını yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otomobil durabildi.

Sürücünün arkadaşı ve polisler, fenalaşan E.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

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(İHA)

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Adana
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