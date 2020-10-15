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Trafikte koşturan deve şaşkınlığı! Fark ettikleri anda müdahale ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Bursa'da otoyolda görülen deve şaşkınlık yarattı. Çevredekiler tarafından fotoğrafları çekilen devenin trafikte koşturduğu anlara kayıtsız kalamayan vatandaşlar, devenin bağlı olduğu kamyonetin önünü kesti. Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda koruma altına alınan ve Garip ismi verilen deveyi sahibinin geri almaması halinde 15 gün sonra satışa çıkarılması planlanıyor.

Trafikte koşturan deve şaşkınlığı! Fark ettikleri anda müdahale ettiler

Bursa'da, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında bir devenin bağlı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Kamyonetin arkasında koşturulan deveyi fark eden diğer sürücüler de aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Vatandaşlar tarafından durdurulan kamyonetin yanına gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’yi araçtan indirip, deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.

'KESMEYE GÖTÜRÜYORDUM'

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Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye sahibi olduğu deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Ahmet J.'nin olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, "Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi. Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri deveyi kamyonete bağlayarak sürükleyen sürücü Ahmet J.’ye hayvana eziyet etmek suçundan adli işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J.’ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı.

15 GÜN SONRA SATIŞA ÇIKARILACAK

Ekipler, kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklenen deveyi Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri tarafından 'Garip' ismi verilen deve, sahibinin geri almaması durumunda 15 gün bakıldıktan sonra satışa çıkarılacak.

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'SAHİPLENMEK İSTİYORUZ'

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Bursa Temsilcisi Zeynep Dimidoa, deveye yapılan eziyet karşısında, bir hayvansever olarak üzgün olduğunu belirtti. Dernek olarak 'Garip' ismi verilen deveyi sahiplenmek istediklerini belirten Dimidoa, "Videoları gördüm. Hayvana, deveye yapılan bir eziyet söz konusu. Bu yapılacak bir şey değil. Hayvanlara karşı şiddetin durdurulmasını istiyoruz. Yasanın çıkmasını istiyoruz. Videoları izleyince şok olduk. Yapılmaması gereken, görmememiz gereken görüntüler. Şu an koruma altına alındı. Gerekiyorsa bizler dernek olarak korumaya alabiliriz, sahiplenebiliriz. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. Tüm hayvanseverler aynı görüşteler. İnsanlarımızın da duyarlı olmalarını rica ediyorum. Hayvanları gördüklerinde tekme atmak yerine onları sevebilirler. Bunu yapmak bu kadar zor değil" dedi.

DHA

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