CANKUT TAŞDAN - Ankara'da polis tarafından helikopterle yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce hazırlanan "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında polis ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda, polis ekipleri kentlerde trafiğin yoğun olduğu güzergah ile kavşaklarda helikopterle trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

Ankara-Eskişehir karayolunda havadan gerçekleştirilen ve AA ekibinin de yer aldığı denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler, helikopterdeki yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edildi. Telsizle bildirilmesinin ardından yer ekipleri tarafından durdurulan araçlara cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, tehlikeli şekilde yüksek tonajlı yük taşıdığı görülen bir tıra da havadan yapılan yönlendirmenin ardından yer ekiplerince ceza kesildi. Trafikten men edilen aracın güvenli bir alana çekilmesi sağlandı.

Yetkililer, denetimlerin haftanın her günü ve belirli bir zaman aralığı gözetilmeksizin devam edeceğini belirterek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

