Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Yasak, psikolojik olarak bakıldığında trafikte birçok kural ihlalinin altında yatan ana nedenin "risk alma eğilimi" olduğunu bildirdi.

Yasak, Çankırı Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehit Polis Memuru Hasan Gülhan Konferans Salonunda düzenlenen "Trafik Güvenliğinde İnsan Faktörü ve Denetimi" konulu konferansta konuştu.

İnsanların trafikte doğal bir ihtiyacı olan ulaşımı karşılamak istediğini belirten Yasak, "Bunu yaparken en çabuk olsun, en konforlu ve en güvenli olsun istiyoruz. Dikkat ederseniz sıralamada güven en sonda yer alıyor. İhtiyaçlarımız bu sırada olduğu için problemler başlıyor." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılında "Trafik problemi global bir halk sağlığı olmuştur. Bütün dünyayı ilgilendiren çok ciddi bir halk sağlığı problemidir" açıklamasında bulunduğunu anımsatan Yasak, "Yılda neredeyse 1,5 milyon kişi hayatını kaybediyor. 50 milyona yakın insan yaralı ya da engelli. Dünya genelinde saatte 158 kişi trafikte canını kaybediyor, her 3 dakikada bir çocuğumuz trafikte hayatını kaybediyor." diye konuştu.