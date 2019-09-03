HABER

Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler.Pazarcık ilçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi.Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü de görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan sürücülerin tespit edilerek, gerekli yasal işlemin yapılmasını istediler.Kamyonet ve otomobil sürücülerinin herhangi bir kazaya neden olup olmadığı ise bilinmiyor.

Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı

Kahramanmaraş’ta mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler.
Pazarcık ilçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü de görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayan sürücülerin tespit edilerek, gerekli yasal işlemin yapılmasını istediler.
Kamyonet ve otomobil sürücülerinin herhangi bir kazaya neden olup olmadığı ise bilinmiyor.

Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı

Trafikte kural tanımaz magandalar vatandaş kamerasına yakalandı

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
TEM’de makas atarken tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldüTEM’de makas atarken tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Oto galerici silahlı saldırıda yaralandıOto galerici silahlı saldırıda yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.