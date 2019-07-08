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Trafikte maganda dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 00:28 | Son Güncelleme

Okmeydanı’nda kimliği belirsiz iki şahıs, trafikte tartıştıkları sürücüye tekme ve tokatlarla saldırdı.

Okmeydanı’nda kimliği belirsiz iki şahıs, trafikte tartıştıkları sürücüye tekme ve tokatlarla saldırdı. O anlar kameralara yansırken, saldırganlar çevredekilerin sakinleştirmesi sonucu araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.
İstanbul Şişli Okmeydanı’nda akşam saatlerinde seyir halindeki 34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 34 NV 0729 plakalı otomobilden inen 2 şahıs, diğer otomobildeki sürücüyü tekme ve tokatlarla darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Sakinleştirilmeye çalışılan saldırganlar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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