Trafikte makas atan sürücü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen ve polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyulu'nda makas atarak ilerleyen Özgür D'yi takibe aldı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade sapağında aracının önü kesilerek durduruldu.
Gözaltına alınan ve ehliyeti bulunmayan sürücü Özgür D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında ''trafiği tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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