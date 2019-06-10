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Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, TIR'ın trafikteki tehlikeli manevraları, motosikletin kamerasına yansıdı.

Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, TIR'ın trafikteki tehlikeli manevraları, motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Polisi harekete geçiren görüntüler, Antalya'nın Kemer ilçesi ile Kumluca ilçesi arasındaki Olimpos karayolu üzerinde çekildi. Bir motosikletin kamerasına yansıyan görüntülerde, 15 PF 830 plakalı TIR'ın trafikte sürekli şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı anlar yer aldı. TIR sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Uzun süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra hızlanıp makas atarak gözden kayboldu.
Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyahn görüntülerden yolya çıkan polis, TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kameradaTrafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kameradaTrafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kameradaTrafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada

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