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Trafikte makas atarak ilerleyen şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir sürücünün, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçması ve ardından lastiklerine ateş edilerek durdurulması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Trafikte makas atarak ilerleyen şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir sürücünün, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçması ve ardından lastiklerine ateş edilerek durdurulması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Özgür D. isimli şahsın makas atarak yolda ilerlediği ve kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine aracını sürerek kaçtığı öğrenildi. Ayrıca şahsın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu 22 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs polis merkezine götürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir araç sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmış ve polisin lastiklerine ateş etmesiyle kıskıvrak yakalanmıştı. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Özgür D. isimli şahıs trafikte makas atarak ilerlediği sırada polis tarafından takibe alınarak durdurulmak istendi. Polisin uyarılarına kulak asmayan şahıs kaçmaya çalışırken, emniyet şeridinde bulunan polis memurunun üzerine aracını sürdü ve yoldaki diğer araçlara çarptı. Köprü istikametine doğru ilerleyen şahıs, gişelere 100 metre kala mesafede lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın gözaltına alındı. Şahsın gözaltındaki sorgusunda sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, 22 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve “güveni kötüye kullanma” suçundan dosya firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs, emniyet kemeri kullanmamak, trafik polisinin işaretlerine uymamak, sürücü belgesi olmadığı halde sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafikte makas atarak ilerleyen şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu

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