Trafikte makas atarken kendisini uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin kimliği belirlenemeyen sürücüsü, kendisini uyaran otomobilin içindeki yeni evli çift Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. ile tartıştı. Trafik magandası, trafikte bir süre daha devam eden tartışmanın ardından, sözlü tartışmaya girdiği genç çiftten otomobillerini durdurmasını istedi.

16 EL ATEŞ ETTİ

Aracından iner inmez belindeki silahına sarılan maganda, 2 gün önce evlenen Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. çiftinin içinde bulunduğu otomobile peş peşe 16 el ateş etti.

Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Silahtan çıkan kurşunlardan birisinin boynuna isabet ettiği Eda G. Ü. kanlar içinde kaldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Ferdi Ç.Ü., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Eda G. Ü’yü yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eda G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan magandayı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)