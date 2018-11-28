HABER

TRAFİKTE "MAKAS" ATTI BİN 110 LİRA CEZA YEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

  Pendik'te tehlikeli araç kullanan, makas atan görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Pendik'te tehlikeli araç kullanan, makas atan görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye bin 110 lira para cezası kesildi
TEM Karayolu Pendik, Kurtköy mevkiinde çekildiği anlaşılan görüntülerde sürücünün "makas" atarak diğer otomobillerin solundan ve sağından geçtiği belirlendi. Görüntülerdeki plakasından tespit edilen sürücü Kadir T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlem yapılan sürücü Kadir T.'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde veya kişilere zara verecek şekilde saygısızca sürmekten 108 lira para cezası kesildi. Sürücü Kadir T.'nin ayrıca ehliyetine el kondu. Kadir T. daha sonra hakkında adli işlem yapılması için karakola gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Şüphelinin emniyetten çıkışı

PARTNERÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılarÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılar
Cerattepe'de çevrecileri sevindiren haberCerattepe'de çevrecileri sevindiren haber
GÜNCELLEME - Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölüGÜNCELLEME - Kastamonu'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den sert tepki!

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

Haberi aldı evine Türk Bayrağı astı! 'Ölümü bizim bayramımız'

Lüks villada şoke eden manzara!

Lüks villada şoke eden manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.